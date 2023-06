Monterrey, NL.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que sería suicida e irresponsable que por no ganar la contienda interna, cualquiera de los aspirantes decidiera irse del movimiento (Morena-PT-PVEM para ser abanderado de otra fuerza política por la Presidencia de la República, ya que con ello se pondría el riesgo el triunfo del movimiento y el proceso de transformación.

Sin embargo, Fernández Noroña, estimó que ninguno de quienes aspiran a la candidatura presidencial, están en esa lógica; pero externó su preocupación por las campañas de denuestos, intrigas, mentiras y de lodo, que ciertos integrantes de los equipos de aspirantes, emprenden contra otros contendientes para tratar de frenar su crecimiento.

Durante una conferencia de prensa en Monterrey, previa a un acto que realizaría en el municipio de Cadereyta, Fernández Noroña mencionó el hecho de que en su gira por la Huasteca la gente pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se metiera en la ”No, pues nos avasalla, hasta yo voto porque se reelija, es un gigante, un hombre extraordinario, es un chingón, más allá que luego me haga descortesías, eso no le quita su grandeza política, su estatura excepcional, su aportación a la patria, es un hombre que tiene un lugar bien ganado en la historia de nuestra patria, un gigante, pero no existe la reelección sigue siendo un tabú sobre todo para la Presidencia y él ha sido muy claro”, en que es maderista y rechaza la reelección.

Foto: tomada del video del Congreso: @Mx_Diputados

Pero se ha erigido en el garante, se va a meter en el proceso interno, está metido; pero no para el dedazo, como piensan algunos porque creen que somos el PRI y no somos el PRI, sino para garantizar unidad, y la transparencia del método, afirmó el diputado del PT.

Fernández Noroña afirma que está invitado a la reunión del consejo nacional con las "corcholatas"

Agregó que está invitado a la reunión del consejo nacional de Morena, a celebrarse este domingo, junto con los cuatro militantes de Morena (Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal), además de Manuel Velasco del PVEM.

Daremos un mensaje ahí, se va a leer un documento que él (López Obrador) propone sea la estructura de la convocatoria. Ya se adelantaba que se plantea pedirla renuncia de los que son funcionarios del gobierno federal y en caso de los que seamos representantes populares, pedir licencia porque nuestros cargos son irrenunciables, señaló.

Dijo que supuestamente esta medida sería para que haya piso parejo, que no puede haber, asentó, porque sus compañeros “ya tuvieron una ventaja muy grande por las plataformas (puestos que han ocupado), y por los propios mensajes del compañero presidente, y ahora que yo pida licencia a partir del 15 de junio, tendré una desventaja adicional, me quedaré sin ingreso, voy a tener que decirle a mi compañera de vida que se ponga a trabajar para que me resuelva la parte económica”.

Las bardas muestran la leyenda #EsClaudiFoto: Especial

Yo no tengo ni una barda, ni un espectacular, y los compañeros traen millones de respaldo; pero la gente ha hecho suya mi aspiración, es un fenómeno que va a sorprender a más de uno, es un fenómeno político social que se está dando. No presumo, parezco un camión suburbano, la gente se acerca a saludarme, para la foto, no importa el nivel socioeconómico, el lugar, por eso estoy optimista, aspiro a ganar sin ninguna arrogancia, seriamente, expresó Fernández Noroña.

A pregunta expresa, por el antecedente de las elecciones de Coahuila, respecto al riesgo de que algún aspirante rechace los resultados de la encuesta y decida contender por otra fuerza política, o que sea abanderado por algún partido de la coalición Juntos Haremos Historia, comentó: “Yo no veo la posibilidad de un rompimiento de los aspirantes ni de parte de los partidos. He platicado mucho con Alberto Anaya, es un hombre de vocación unitaria absoluta, él ha insistido, y estoy de acuerdo que en 2024 debemos ir unidos Morena, PT y Verde.

En el caso de Coahuila, se hizo un mal procesamiento, Morena actuó con mucha arrogancia “no los necesitamos, podemos solos”, ya vieron que no, eso era evidente, en 2021 no ganamos 50 diputaciones de mayoría por ir divididos; Morena pensó que por sí mismo podía salir adelante y le faltaron los votos del PT y el Verde.

"Yo estoy en desventaja pero voy a respetar el resultado"

Por eso, expresó, “hay mucha conciencia de la importancia de la unidad”. Yo no estoy en la postura de ser candidato a costa de cualquier cosa, estoy en desventaja, pero voy a respetar el resultado, porque además de que aspiro a ganar, si participo ya acepté las reglas y aceptaré el resultado.

Foto: archivo/ EL UNIVERSAL

Asentó, “sería suicida ir solos, y sería irresponsable, pondría en riesgo el triunfo de nuestro movimiento que es lo más importante, la transformación que estamos llevando a cabo, nadie estamos en esa lógica”, de irse por la libre.

Si bien, añadió, “yo no soy vocero de los aspirantes, pero he platicado con todos ellos y ninguno (estaría en esa postura), yo el que menos, soy el que más hablo de la unidad; pero sí veo más que riesgo de ruptura, una situación de preocupación que hay campañas de denuesto, de intriga, de mentira de lodo; que eso lo haga la derecha, se entiende, así son, pero entre compañeros es inaceptable”.

Dijo que inclusive hay preocupación de que por ese ambiente no haya debates y debe haber, si es parte de la cultura de la democrática. la izquierda insistió siempre en los debates en las elecciones constitucionales.

Recordó que como precandidato a Jefe de Gobierno en 2012 participó en debates “y todo mundo esperaba que yo hiciera pedazos a mis compañeros, y por supuesto que les gané el debate, pero lo hice con mi actitud de compañero, no debes haber ese tipo de cosas porque luego te vas a comer lo que dijiste si vas a apoyar a quien ganó, y si le dijiste tonterías con qué cara lo apoyas?

Por eso, insistió, “debemos aportar todos en actitud, en madurez, en ganar en buena lid la contienda interna, que va a ser muy dura pues quien gane la candidatura va a ser presidente o presidenta de la República, de ese tamaño es la importancia de este proceso que empieza mañana.

Insistió en que no ve que alguien pueda irse a tomar la candidatura de la oposición PAN-PRI-PRD o de MC. Expresó que “Movimiento desahuciado tiene sus candidatos, pero además, es una intriga” el rumor de que Marcelo Ebrard podría ser el abanderado del partido Naranja.

Gerardo Fernández Noroña. Foto: Carlos Mejía

Agregó que “el compañero Marcelo ha tenido antes muy buena relación con Movimiento desahuciado, Dante Delgado tenía interés que fuera su candidato en 2018, eso es público y la persecución que hubo en su contra también es pública, pero Marcelo se la jugó de este lado con nuestro movimiento, y ahí está aspirando legítimamente” para 2024.

Dijo que esa versión es parte del golpeteo de los equipos como lo fue una caricatura del monero Hernández donde sacó a Ebrard viéndose en el espejo donde aparecía la imagen de Mejía Verdeja. lo cual consideró una majadería.

“Esas cosas no deben ser, debe hablarse de las fortalezas de los aspirantes. Yo qué, podría decir, que se hagan pedazos, que digan lo que quieran pero no, porque daña al movimiento, es una irresponsabilidad”. Por eso, afirmó, en su mensaje del domingo hará un llamado a la unidad.

“Yo no necesito que estén denostando a un compañero o compañera para ganar. Yo ofrezco lo que soy, la trayectoria que tengo, mi experiencia, mi compromiso, mi amor por el pueblo, mi visión de izquierda, mi convicción de que hay que hacer un Congreso Constituyente que haya una profunda reforma a la Constitución del 17, otro Poder Judicial sin duda, que la gente coma tres veces al día, que no se haga negocio con la salud y la educación del pueblo. Esos son los planteamientos que yo hago, y que la gente los pondere y los valore”, concluyó.



