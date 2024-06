TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ocuparon este lunes la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas -Tuxtla Gutiérrez para exigir solución a sus demandas, en especial, la abrogación de la reforma educativa.

Isael González Vázquez,dirigente de la Sección, informó que la caseta, ubicada la ciudad vecina de Chiapa de Corzo, fue ocupada para que los automovilistas y transportistas que se trasladaban por esa vía no pagaran el peaje , o nada más aportaran una cooperación voluntaria.

Los maestros que están adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), establecieron que la tarifa para autos compactos fue de 93 pesos para transitar los 46 kilómetros carreteros.

La caseta, argumentó el líder sindical, es administrada por empresarios, así que "el dinero que sale de ahí no va a las arcas del Estado".

Aclaró este punto, porque hay comentarios de ciudadanos en el sentido de que los maestros arrebataban el dinero que llega a la bolsa del gobierno del estado para resolver demandas de la población y "no es así, porque todas las casetas están concesionadas”.

La de este lunes, precisó, fue una "liberación" de la caseta. En otros momentos se deja el paso libre, pero hoy es una aportación para movilizar a sus compañeros docentes a la Ciudad de México.

"Es una aportación voluntaria que se está pidiendo a los que pasen, pero igual, el que no la quiera dar, adelante, no hay problemas; reitero, la caseta es administrada por empresarios, no es para el bien de la población”, enfatizó el representante magisterial.

El próximo martes está programada en la Ciudad de México una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE, para que les ofrezca respuesta a las diversas exigencias del gremio.

El dirigente de la Sección 7 aseguró que la única posibilidad que hubo fue la apertura con el presidente de la República, pero en Chiapas está totalmente cerrada la puerta con el gobierno estatal.

Incluso, en la pasada reunión el presidente se comprometió a la apertura de una mesa Chiapas, encabezada por él, porque aquí no hay voluntad del gobierno chiapaneco.

Con esa disposición, subrayó, serán más exigentes para que se les otorgue la fecha para la mesa Chiapas con la cual se ventilen y desahoguen las demandas pendientes.

Las demandas se engarzan de entrada, con la exigencia de la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el restablecimiento del carácter bilateral y la operatividad de la Caja de Ahorro y del Fondo de Ahorro y Beneficio Social.

