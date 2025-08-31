Se registra carambola en la autopista México–Cuernavaca; participan al menos seis vehículos

Más Información

Cuernavaca.- Esta mañana se registró un accidente múltiple en la , en dirección sur, a pocos kilómetros del poblado de Tres Marías de Huitzilac

Informes preliminares indican que al menos seis vehículos participaron en la colisión, lo que provocó un fuerte congestionamiento en la vía de comunicación.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencias acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades instalaron anuncios luminosos para avisar a los automovilistas que se dirigían al sur del país y pedir reducir la velocidad y tomar precauciones.

También recomendaron tomar rutas alternas mientras se realizan las labores de retiro de los vehículos.

