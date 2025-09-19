Zacatecas.— El hallazgo de seis cuerpos en los límites de Jalisco y Zacatecas ha generado una pugna entre los dos gobiernos estatales, ya que ninguno acepta que este crimen haya ocurrido en sus estados, lo que derivó en que se solicitara la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga el caso y se esclarezca si los cadáveres fueron o no movidos de lugar para que éstos finalmente fueran localizados en el municipio jalisciense de Ojuelos.

Esta discrepancia se originó el 14 de septiembre tras la circulación de videos que alertaban sobre el hallazgo de varios cuerpos con signos de tortura, los cuales estaban tirados sobre una carretera que se presumía correspondía a un tramo en el municipio de Pinos, Zacatecas.

Ese mismo día, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad de Zacatecas informó en un comunicado que se desplegó un operativo en la zona y “no localizaron ninguna persona sin vida o indicios que confirmen este hecho, siendo ubicadas sólo bolsas con basura en ese tramo carretero”.

El 16 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco informó sobre el hallazgo de seis cuerpos encontrados en la comunidad de Morenitos, en Ojuelos, a cuatro kilómetros de distancia del municipio de Pinos.

El jueves pasado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó que los videos que circularon en las redes sociales indicaban que inicialmente estaban en una carretera de Zacatecas y, posteriormente, fueron movidos a Jalisco: “alguien se trató de pasar de listo moviendo los seis cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas y pasándolos del lado de Jalisco”.

Adelantó que solicitará a la FGR que investigue quién movió estos cuerpos a su estado, situación que consideró un hecho grave. Además, solicitó al secretariado ejecutivo de seguridad pública nacional que estos seis asesinatos sean contabilizados en las estadísticas de Zacatecas y no en las de Jalisco.

En respuesta, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, indicó que se entabló comunicación con las autoridades de Jalisco y, de manera conjunta, ambos gobiernos solicitarían a la FGR que atraiga este caso.

En entrevista, insistió en que la violencia que hay en Zacatecas es generada por grupos delictivos con asentamiento en otras entidades como Jalisco y Sinaloa. Mencionó que tras estas declaraciones, que generan confusión y especulación, “no vamos a permitir que ni un gobernador ni un fiscal trate de seguir dañando la imagen de Zacatecas”.

Avances en fiscalías

En medio de este debate, EL UNIVERSAL entrevistó al fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, quien aclaró que su institución no se va a “enfrascar en los temas políticos ni mediáticos”, por ende, se puso en contacto con la Fiscalía de Jalisco y han acordado enfocarse en lo prioritario, que es la investigación para esclarecer los hechos.

Explicó que la investigación se enfocará en tres puntos: “la identificación de las víctimas; conocer el motivo por el que fueron privados de la vida y ubicar quiénes son los responsables de estos homicidios”.

El fiscal calificó como positivo que el caso lo atraiga la FGR, tras considerar que en estos hechos relacionados al crimen organizado, el cual no conoce límites territoriales, sólo queda trabajar en conjunto. “Es momento de que trabajemos en una estrategia regional y mostrar la fuerza del Estado mexicano, y el Estado mexicano es Jalisco y es Zacatecas juntos para evitar caer en un posible juego de los grupos delictivos”.

Dentro de los avances de esta coordinación, este jueves se logró establecer la identidad de dos personas: una mujer originaria de Tamaulipas, quien cuenta con una ficha de búsqueda activa en otro estado; mientras que la segunda corresponde a un hombre de Zacatecas, también con ficha de búsqueda emitida en agosto pasado. Ambos casos ya fueron notificados a sus familiares para los trámites de la entrega.