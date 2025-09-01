Hermosillo, Sonora.- En las inmediaciones del ejido La Poza, en el municipio de Carbó, se descarriló un tren con 9 vagones que transportaban cobre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que cuerpos de seguridad y rescate atendieron el descarrilamiento del tren.

En el accidente ocurrido este lunes 1 se septiembre no se presentaron personas lesionadas.

Autoridades y cuerpos de rescate atendieron el percance, sin mayores novedades, indicó Protección Civil.

