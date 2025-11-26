Más Información
Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura
Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco
Identifican al sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca; medios de EU señalan que es de origen afgano
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, tomó protesta a 200 nuevos policías que se integran a la Fuerza Civil del estado, y destacó que con esta cifra se alcanzan 6 mil 800 policías.
El mandatario estatal resaltó que con esta cifra, el gobierno neolonés se encamina a cumplir su meta sexenal de 7 mil elementos de la Fuerza Civil un año antes, rumbo al Mundial de Futbol 2026.
La graduación de los cadetes se realizó en el Campo Policial 1, en donde García Sepúlveda presentó al titular de la Nueva División de Caminos y presentó 200 camionetas tipo SUV y Durango que reforzarán la vigilancia en toda la red carretera del estado.
Lee también Rectora de la BUAP llama a fortalecer docencia e investigación; presentan calendarios 2026
“Vamos a incorporar a la mejor policía de México 200 nuevos cadetes para llegar a un total de 6 mil 800 policías. La meta es que el año que entra lleguemos a 7 mil y con ellos cumplamos la meta sexenal un año antes para tener 7 mil elementos listos para el Mundial, listos para el repechaje”, expresó el gobernador.
Asimismo, reconoció el trabajo de Fuerza Civil, quien destacó, ha logrado posicionarse como la mejor policía de México y de América Latina, incorruptible, con el mejor desempeño, la mayor confianza, y la aprobación de la gente en un 80%.
Agregó que se seguirá invirtiendo en reforzar la Seguridad del Estado, por lo que en enero llegará otro Black Hawk, más patrullas, más Black Mambas, más elementos.
Lee también Reconocen a Rubén Rocha como "Benefactor Universitas" de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
"Ese es el camino hacia instituciones más profesionales que trascienden sexenios, que trascienden trienios con resultados y policías más confiables. Espero que este congreso sea un punto de partida para nuevas alianzas, nuevas soluciones y una nueva etapa de cooperación internacional", agregó Samuel García.
"Hecho en Nuevo León": anuncian mercado navideño con más de 250 emprendedores y actividades gratuitas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]