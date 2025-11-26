El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, tomó protesta a 200 nuevos policías que se integran a la Fuerza Civil del estado, y destacó que con esta cifra se alcanzan 6 mil 800 policías.

El mandatario estatal resaltó que con esta cifra, el gobierno neolonés se encamina a cumplir su meta sexenal de 7 mil elementos de la Fuerza Civil un año antes, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La graduación de los cadetes se realizó en el Campo Policial 1, en donde García Sepúlveda presentó al titular de la Nueva División de Caminos y presentó 200 camionetas tipo SUV y Durango que reforzarán la vigilancia en toda la red carretera del estado.

Lee también Rectora de la BUAP llama a fortalecer docencia e investigación; presentan calendarios 2026

“Vamos a incorporar a la mejor policía de México 200 nuevos cadetes para llegar a un total de 6 mil 800 policías. La meta es que el año que entra lleguemos a 7 mil y con ellos cumplamos la meta sexenal un año antes para tener 7 mil elementos listos para el Mundial, listos para el repechaje”, expresó el gobernador.

Asimismo, reconoció el trabajo de Fuerza Civil, quien destacó, ha logrado posicionarse como la mejor policía de México y de América Latina, incorruptible, con el mejor desempeño, la mayor confianza, y la aprobación de la gente en un 80%.

Agregó que se seguirá invirtiendo en reforzar la Seguridad del Estado, por lo que en enero llegará otro Black Hawk, más patrullas, más Black Mambas, más elementos.

Lee también Reconocen a Rubén Rocha como "Benefactor Universitas" de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

"Ese es el camino hacia instituciones más profesionales que trascienden sexenios, que trascienden trienios con resultados y policías más confiables. Espero que este congreso sea un punto de partida para nuevas alianzas, nuevas soluciones y una nueva etapa de cooperación internacional", agregó Samuel García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc