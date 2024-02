Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, retó al priista Francisco Cienfuegos Martínez, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en la entidad, a donar el próximo lunes al DIF del estado 303 mil euros que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo haber detectado en transferencias bancarias a Estados Unidos, España y Colombia.

El mandatario estatal respondió así a una publicación que el también exalcalde del PRI en Ciudad Guadalupe y excoordinador de la diputación local del tricolor, hizo en sus redes sociales, en el sentido de que donará a niñas y niños de la entidad los recursos indebidos que se le encuentren, al darse a conocer que está siendo investigado por defraudación fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República.

García Sepúlveda expresó que él nada tuvo que ver, pero “ya lo cacharon, Hacienda metió su RFC y le identificó operaciones de recursos mediante transferencias internacionales de 2025 a 2023 por 303 mil euros a Colombia, España y Estados Unidos”.

El mandatario estatal también arremetió contra el PRI y el PAN por atrincherarse en rechazo rotundo a las 20 reformas constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador sin haberlas leído; ya que él se puso a estudiar una por una y está de acuerdo en algunas de ellas, como por ejemplo la eliminación de los plurinominales, porque eso permite que obtengan fuero personajes como Francisco Cienfuegos, que irá como suplente de Manlio Fabio Beltrones la Senado. Esto está mal, “que se eliminen esas chingaderas”, señaló.

Citó entre otras reformas que apoya el que el salario mínimo siempre se aumente por arriba de la inflación y que se regrese al Estado la posibilidad de ofrecer el servicio de trenes para pasajeros.

Sobre el “ofrecimiento” de Francisco Cienfuegos de donar al DIF Capullos el monto que se compruebe por presuntas transferencias al extranjero, García Sepúlveda lo retó a presentarse el próximo lunes a entregar los 303 mil euros que se le encontraron en transferencias a Estados Unidos, Colombia y España, pues con ello las instalaciones del DIF se convertirían en un “Disneylandia”.

“Sale el vato ayer a decir que lo que le compruebe lo manda el DIF, le hablé a Mariana y le dije ‘ya fregamos’ va a llegar, nombre cállate, Disneylandia”, y agregó, “ya lo comprobó la autoridad (la UIF), ¿yo qué güey? ven, contéstale a ellos, ya te cacharon, que ahora mándalos al DIF. A ver si es cierto que paga”, expresó durante una gira por Santa Catarina.

Después en sus redes sociales pidió a sus seguidores: “Ayúdenme todos a presionar a esta ‘rata’ y que llegue el dinero al DIF. Aquí tengo las pruebas donde una autoridad federal ya comprobó los traspasos. ¡Órale, paganini! Mándanos todo al DIF rata de dos patas”.

A la candidata presidencial del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, quien señaló que si se le comprueban las irregularidades a Francisco Cienfuegos no formará parte de su equipo de campaña, le dijo: “La verdad si me lo dejas, me haces un gran favor porque Paco está hundiendo al PRIAN, pero bueno ya tú sabrás que haces. Aquí te dejo la evidencia, a ver si es cierto que (eres) muy chingona como dices”, al tiempo que mostraba los documentos de la UIF, donde se advierte que los recursos utilizados transferidos por el priista “tienen las características de empresas fachada, fantasma y factureras”.

Su equipo de comunicación asentó que en el escrito de la Unidad de Inteligencia Financiera en su Dirección de Procesos legales se lee; que “en un recuento de sus últimos cargos las percepciones que Francisco Cienfuegos Martínez obtuvo por motivo de dichos cargos, no concuerdan y contrastan con los que recibió de diversas (personas) morales, pues en el período de 2014 al 2022, percibió un total aproximado de $46,035,193.00 (cuarenta y seis millones treinta y cinco mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por ingresos como persona física e ingresos tipo nómina”.

Y además que parte de dichos recursos, los identificados como tipo nómina, los obtuvo de seis diferentes patrones, algunas veces simultáneamente”, al tiempo que de estos algunos no se relacionan con su actividad económica, y se advirtió que tienen características de empresas fachada/fantasma/factureras, que se relacionan financieramente con razones incorporadas a la lista definitiva contemplada en el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación”.

