El dirigente de Morena en Oaxaca, Emmanuel Navarro, aseguró que las tendencias en la votación en la consulta de revocación de mandato favorecen al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Salomón Jara Cruz, para que éste continúe en la gubernatura.

En conferencia de prensa, aseguró que la tendencia es del 68 por ciento en la respuesta “que siga en la gubernatura”, contra un 37 por ciento que votó por el “que se revoque el mandato por pérdida de confianza”.

“Ya tenemos un porcentaje que nos han reportado nuestros compañeros representantes de casilla, nuestros compañeros representantes generales y hay una tendencia favorable a esta respuesta que es que siga en la gubernatura del estado”, aseguró el presidente estatal de Morena.

Tendencias electorales de la revocación de mandato en Oaxaca.

Emmanuel Navarro, también aseguró que las proyecciones es que haya un 26 o 28 por ciento de participación ciudadana en la jornada de consulta de revocación de mandato al gobernador Salomón Jara.

Con corte a las 21:44 horas de hoy y con el 1.4 por ciento de los votos contabilizados, el 67.04% de los votos – 9 mil 984 en números absolutos – responden a la opción de que siga en la gubernatura; mientras que un 31.01 por ciento – 4 mil 619 votos – corresponden a la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.

En el conteo también se advierten 288 votos nulos – 1.9 por ciento – y una participación ciudadana de 28.8 por ciento.

