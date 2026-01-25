Más Información

Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Muere el actor Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

Muere el actor Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

El dirigente de Morena en Oaxaca, Emmanuel Navarro, aseguró que las tendencias en la votación en la consulta de favorecen al titular del Poder Ejecutivo Estatal, , para que éste continúe en la gubernatura.

En conferencia de prensa, aseguró que la tendencia es del 68 por ciento en la respuesta “que siga en la gubernatura”, contra un 37 por ciento que votó por el “que se revoque el mandato por pérdida de confianza”.

“Ya tenemos un porcentaje que nos han reportado nuestros compañeros representantes de casilla, nuestros compañeros representantes generales y hay una tendencia favorable a esta respuesta que es que siga en la gubernatura del estado”, aseguró el presidente estatal de Morena.

Lee también

Tendencias electorales de la revocación de mandato en Oaxaca. Foto: Captura de pantalla
Tendencias electorales de la revocación de mandato en Oaxaca. Foto: Captura de pantalla

Emmanuel Navarro, también aseguró que las proyecciones es que haya un 26 o 28 por ciento de participación ciudadana en la jornada de consulta de revocación de mandato al gobernador Salomón Jara.

Con corte a las 21:44 horas de hoy y con el 1.4 por ciento de los votos contabilizados, el 67.04% de los votos – 9 mil 984 en números absolutos – responden a la opción de que siga en la gubernatura; mientras que un 31.01 por ciento – 4 mil 619 votos – corresponden a la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.

En el conteo también se advierten 288 votos nulos – 1.9 por ciento – y una participación ciudadana de 28.8 por ciento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]