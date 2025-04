El gobernador Salomón Jara Cruz calificó como lamentable una responsabilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmar que la Fiscalía General del Estado no estaba realizando acciones de búsqueda tras la desaparición de la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández.

En su conferencia mañanera, el mandatario recalcó que es una irresponsabilidad de cualquier institución no valorar los trabajos profesionales que se hacen.

“Hay quienes comentaban que la fiscalía no hacía nada y voces, muchas voces de nuestros detractores y no detractores, por ejemplo, es muy lamentable que la Defensoría diga que el fiscal o la fiscalía no estuvo haciendo nada, muy lamentable. Yo me quedé callado, pero no puedo quedarme callado”, declaró.

Ayer, el fiscal de Oaxaca informó que los cuerpos sin vida de Sandra Domínguez y Alexander Hernández fueron localizados el pasado 24 de abril de 2025 en una fosa al interior de un rancho en el estado de Veracruz.

Jara Cruz dijo que la localización de la defensora se debió a un trabajo profesional que se hizo desde el primer día en que se tuvo conocimiento de su desaparición, y que se realizó en coordinación con las corporaciones de seguridad pública del gobierno federal.

“No puede estar explicando el Fiscal a cada rato dónde va o qué está haciendo, o qué está comiendo. Ellos hicieron un buen trabajo y se hizo una buena actividad, y esto ha sido por la buena coordinación entre el gobierno estatal y las corporaciones del gobierno federal; lo mismo con el operativo Sable, miren, sólo 38 detenidos, objetivos importantes en el Istmo de Tehuantepec en dos meses”, agregó.

El mandatario aseguró que la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, no hubiera señalado nada si Arturo Peimbert Calvo estuviera al frente de la Fiscalía General del Estado, porque son “parte de”; esto, por la relación política de Lara Rodríguez con el exfiscal Peimbert Calvo y el sacerdote Alejandro Solalinde.

“Estoy seguro que si hubiera estado la defensora en ese momento (cuando Arturo Peimbert era fiscal de Oaxaca), no le habría dicho nada. No hacía nada Arturo Peimbert, era parte de, y eso es muy lamentable”.

