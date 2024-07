TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña “se equivocó"de estadio, de auditorio y de lugar cuando pidió el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque es el poder Legislativo el que tiene ahora toda la facultad para aprobar, modificar y deliberar sobre el asunto, dijo el senador Ricardo Monreal.

"Creo que le faltó pulcritud constitucional a la presidenta (Piña ), lo digo con respeto, porque ella debió haber pedido dialogar con el poder Legislativo. La cancha está en el poder legislativo”, enfatizó previo a su participación en el foro División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales, realizado en la sede del poder Judicial de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.

El morenista señaló que el presidente de la República “ya nada tiene que hacer, no es por otra cosa, sino que él hizo su trabajo, presentó en razón de sus facultades constitucionales una iniciativa y otras 19 más en un paquete, el 5 de febrero.

La ministra Piña se equivocó de estadio, de auditorio, de lugar porque el presidente presentó su iniciativa y Sheinbaum no ha presentado ninguna iniciativa. La iniciativa que estamos deliberando y analizando es la que ahora venimos a platicar, afirmó el legislador.

Expresó que Piña debió haber dicho "que los legisladores nos escuchen" porque son ellos los que van a redactar y en su caso aprobar la reforma." Eso es lo que correspondería”, enfatizó.

Así que explicó que lo que la ministra presidenta dice es que los escuchemos. "Los estamos escuchando en los 9 foros, y en todos han estado ministros de la Corte para hablar sobre la reforma.

Entonces, añadió, el Legislativo es quien debe escucharlos, por eso me parece en el caso del presidente, "se encuentra a destiempo, pero es una facultad de él si los va a escuchar o no”.

Subrayó que la reforma judicial sí resolverá de fondo el problema de la justicia en México.

Añadió que el poder Judicial está en un mal momento, porque se alejó de la sociedad y se corrompió; se establecieron redes de tráfico de influencias a través del nepotismo.

Ellos lo saben muy bien. Por eso los estamos escuchando. La reforma constitucional que planteamos, “es recuperar esos principios y valores que establece la Constitución de que los mexicanos merecemos una justicia pronta, expedita, obviamente gratuita y que tenga tiempos y períodos, asentó el también especialista en derecho.

Es decir, que la gente tenga acceso a esa justicia y que el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, lo anquilosado de los poderes no represente ese retraso en la impartición de justicia. Ese es el propósito fundamental de la reforma que estamos impulsando”.

El ministro de la SCJN, Javier Laynez, participante también en el foro, manifestó que los foros sobre la reforma judicial dijo que esos son encuentros son positivos porque permiten plantear los temas en cuestión.

"Yo creo que es muy bueno, porque nos permite, al menos, poner sobre la mesa muchas inquietudes que todavía tenemos o que no compartimos y que tenemos que poner sobre la mesa sobre la reforma misma".

"Ojalá que se tomen en cuenta las opiniones de todos sin que haya puntos que se diga esto ya no se cambia porque no se cambia, que eso no es un proceso democrático.

Láynez identificó riesgos en el actual proceso de reforma judicial "si no se hacen los cambios adecuados ", dijo el entrevistado en la apertura del foro.

En el encuentro participaron también legisladores federales, estatales y magistrados del poder Judicial estatal.

Estuvieron asimismo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el mandatario electo Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante el foro, trabajadores del poder Judicial Federal realizaron una marcha de protesta de la judicatura federal a la oficinas centrales del Tribunal de Justicia de Chiapas para reclamar que no los incluyeron en el encuentro sobre la reforma.

Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria de tribunal acusó que los diálogos para la reforma son simulados "para decir lo que ellos quieren".

"Nosotros ( los trabajadores) hemos estado buscando el diálogo de verdad en el que nos sentemos y veamos las oportunidades de la reforma judicial, que se atienda de verdad ,que se atienda el clamor de justicia de la sociedad.

"Que se reforme sí, pero las leyes para que los procedimientos sean más ágiles , más rápidos para que haya más justicia para la gente ; realmente esta es una reforma a modo porque el poder político quiere poner a sus jugadores", afirmó.

