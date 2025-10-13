Reynosa, Tamaulipas.- El alcalde Carlos Peña Ortiz, y el presidente del World Boxing Council, Mauricio Sulaimán Saldivas, felicitaron a Miguel Berchelt, por haber ganado el "Cinturón Reynosa" del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, en la pelea estelar "Con La Raza en el Día de La Raza".

El encuentro boxístico se realizó en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de esta ciudad fronteriza, donde comienza La Patria; desde el inicio de la pelea estelar del pasado sábado, ambos pugilistas demostraron su técnica.

Fue en el segundo round donde Berchelt aseguró la delantera, ante su oponente venezolado, lo que provocó la emoción del público reynosense. Y en el cuarto episodio el venezolano lanzó sus puñetazos de desesperanza, pero el camino ya estaba definido.

Duro para "El Cabezón", viable para un "Alacrán" ágil y aún fresco, el mexicano se coronó con el "Cinturón Reynosa", la presea especial del Consejo Mundial de Boxeo que rinde tributo a la ciudad y su gente de este ciudad fronteriza tamaulipeca.

Los espectadores, entre ellos el alcalde y su esposa Alejandra Yelitza Garza; Héctor Garza González, y la diputada Casandra Priscila De los Santos Flores, también expresaron sus emociones por el encuentro que definiría el Campeonato Mundial Femenil entre dos grandes representantes de su género en el deporte de los puños y los guantes.

Sheyla "La Dinamita" Moreno Castillo, de Sonora y Briza "La Fría" Oliva Garibay, de Jalisco, protagonizaron un aguerrido combate que obligó a los jueces a declarar un empate; ese boxeo profesional vivió la nueva tierra de este deporte, Reynosa, la del Cinturón especial del WBC, la ciudad Imparable de Tamaulipas.

Un importante reconocimiento recibió el presidente Carlos Peña Ortiz, por parte del WBC, a la vez que entregó uno a Mauricio Sulaimán y una estela de grandes estrellas del Boxeo, como Julio César Chávez, fueron reconocidas por el Consejo Mundial de Boxeo.

