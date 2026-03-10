Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Juchitán, Oax. – Cuatro ribereños de Salinas del Marqués, fueron rescatados con vida la tarde de hoy, tras volcarse la lancha en la que se hallaban pescando, cerca de la escollera oeste del puerto de Salina Cruz.

Los pescadores, identificados como Servando, Said, Misael y Juan José, fueron rescatados por elemento de la Marina y trasladado después al hospital de especialidades. De acuerdo con testigos, presentaban en el cuerpo.

Desde ayer, las autoridades estatales de Protección Civil alertaron a los pescadores, paseantes y dueños de palapas, que tomaron precauciones a partir de este martes, por la entrada del fenómeno conocido como Mar de Fondo, que trae olas altas y corrientes fuertes.

Lee también

Personal de Marina, pescadores, rescatistas de la Cruz Roja y personal de protección civil municipal, bomberos y voluntarios, se sumaron a la búsqueda de las víctimas del de la pequeña embarcación.

La alerta fue dada como a las cinco de la tarde y los pescadores fueron rescatados poco después de las seis de la tarde. Fueron trasladados al hospital para su valoración médica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]