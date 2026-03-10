Juchitán, Oax. – Cuatro pescadores ribereños de Salinas del Marqués, fueron rescatados con vida la tarde de hoy, tras volcarse la lancha en la que se hallaban pescando, cerca de la escollera oeste del puerto de Salina Cruz.

Los pescadores, identificados como Servando, Said, Misael y Juan José, fueron rescatados por elemento de la Marina y trasladado después al hospital de especialidades. De acuerdo con testigos, presentaban golpes en el cuerpo.

Desde ayer, las autoridades estatales de Protección Civil alertaron a los pescadores, paseantes y dueños de palapas, que tomaron precauciones a partir de este martes, por la entrada del fenómeno conocido como Mar de Fondo, que trae olas altas y corrientes fuertes.

Personal de Marina, pescadores, rescatistas de la Cruz Roja y personal de protección civil municipal, bomberos y voluntarios, se sumaron a la búsqueda de las víctimas del hundimiento de la pequeña embarcación.

La alerta fue dada como a las cinco de la tarde y los pescadores fueron rescatados poco después de las seis de la tarde. Fueron trasladados al hospital para su valoración médica.

