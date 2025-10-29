Más Información

Cuernavaca.- Autoridades estatales y federales rescataron a una mujer privada de su libertad durante un operativo interinstitucional de combate al secuestro, en donde detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba desde el , sur del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los trabajos de inteligencia identificaron a esta célula delictiva, cuyos integrantes están posiblemente relacionados con el secuestro de otra persona perpetrado el pasado 3 de octubre en la misma región.

Con los datos obtenidos, personal Antisecuestro y de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron un operativo y arribaron a un inmueble en el municipio de Tlaltizapán. Infantes de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos apoyaron la intervención ministerial.

Ahí, los elementos de la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto (FIDAI) rescataron a una mujer que permaneció en cautiverio durante dos noches. Fue valorada en buen estado físico de salud.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas, dedicada a documentar la incidencia delictiva en el estado e investigar actos de corrupción, informó que de enero a septiembre de este año se han cometido 17 secuestros en Morelos.

Los datos, indicó en su último reporte, representan 240% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se denunciaron cinco secuestros. Morelos es cuarto lugar nacional con 0.86 secuestros por cada 100 mil habitantes; en primer lugar, se encuentra Chihuahua, le siguen Tabasco y Sonora.

