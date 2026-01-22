Autoridades del municipio de Veracruz rescataron a una menor de seis meses de nacida que vivía en de condiciones insalubres y de abandono.

Un llamado ciudadano alertó del caso que ocurría en una vivienda del fraccionamiento Valle Alto del puerto de Veracruz, donde se denunció una omisión de cuidados.

Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes implementó un operativo especial en el domicilio, donde encontraron a la bebé en condiciones insalubres.

Foto: Especial

Al sitio acudieron también elementos de Policía Estatal, Bomberos Municipales, Policía Municipal de Veracruz y Policía Naval, quienes lograron el resguardo de la menor, la cual ni siquiera había sido registrada oficialmente.

La menor fue trasladada a un centro asistencial del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; en tanto, sus padres fueron detenidos para que enfrenten la ley.

El DIF municipal exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de riesgo, y contribuir así a garantizar la seguridad y bienestar de la infancia veracruzana.

afcl/LL