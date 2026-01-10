Más Información

Ciudad Juárez. - Un grupo de , fueron rescatados por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), luego de que se encontraban privadas de la libertad al interior de un domicilio en Ciudad Juárez, .

El hecho ocurrió en la colonia Aldama, al momento en que los elementos detectaron una situación atípica al observar a una persona realizando desde una ventana, lo que motivó el acercamiento de las autoridades.

Rescatan a 11 migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua; los canalizan al Instituto de Migración. Foto: Especial.
Al arribar al inmueble, ubicado sobre la calle Bronce, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, en los que varias personas manifestaban encontrarse en situación de secuestro.

Durante la acción, se localizó al interior a 11 personas migrantes, quienes indicaron haber permanecido encerradas durante varios días sin posibilidad de salir.

Rescatan a 11 migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua; los canalizan al Instituto de Migración. Foto: Especial.
A las dos personas se les brindó atención, resguardo y apoyo, y posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE, donde recibieron alimentos y valoración inicial.

Una vez garantizada su integridad, las personas rescatadas fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración, para la atención y seguimiento correspondiente.

No se confirmaron personas detenidas tras este hecho.

