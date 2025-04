Juchitán, Oax. – Ante las carencias que enfrenta el hospital del IMSS-Bienestar número 37 de Matías Romero, tres recién nacidos corren el riesgo de perder la vida o sufrir lesiones que marquen su futuro.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), denunció que los recién nacidos pertenecen a comunidades rurales, con familia de escasos recursos y esperan que alguna autoridad facilite su traslado al hospital de la niñez, en la capital de Oaxaca.

Originalmente, eran cuatro bebés lo que requería el traslado, pero la familia Hernández Antonio, logró conseguir una ambulancia que trasladó anoche a su pequeño, al hospital de la niñez oaxaqueña.

Sin embargo, dijo la UCIZONI, hay tres recién nacidos más que no pueden ser trasladados debido a que en los hospitales de la región no hay camas en algunos casos o no cuentan con los equipos necesarios o no tienen médicos especialistas.

En un comunicado la UCIZONI recordó que las autoridades estatales “se comprometieron el pasado 10 de abril de 2025 a gestionar la mejora del hospital con su equipamiento”. Queremos, indicaron, el equipamiento médico y medicamentos.

Durante una gira que realizó recientemente por el Istmo, el dirigente de la sección 35 del sindicato de salud, Omar López Sánchez, cuestionó que la mayoría de los hospitales de la red IMSS-Bienestar, estén atravesando por una crisis que se refleja en la falta de medicinas y equipos.

