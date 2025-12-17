La tarde de este miércoles 17 de diciembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 grados en el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz.

A través de la red social X, se informó que el movimiento telúrico se registró a las 12:02 de la tarde y el epicentro se localizó a 48 kilómetros al sureste del municipio veracruzano.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Foto: captura de pantalla

Este es el segundo sismo que se registra este día en dicho municipio ya que, de acuerdo con el reporte de las 05:00 horas del SSN, durante la madrugada se reportó uno cuya magnitud fue de 3.6 grados.

El epicentro de este primer sismo se localizó a 32 kilómetros al sureste del mencionado municipio.

afcl/LL