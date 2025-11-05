La mañana de este miércoles 5 de noviembre, el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en Jáltipan de Morelos, Veracruz.

A través de la cuenta de X, se informó que el movimiento telúrico ocurrió a la 06:36 de la mañana y su epicentro se localizó a 63 kilómetros al sur de la mencionada localidad.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Foto: X

afcl/LL