La mañana de este miércoles 5 de noviembre, el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en Jáltipan de Morelos, Veracruz.
A través de la cuenta de X, se informó que el movimiento telúrico ocurrió a la 06:36 de la mañana y su epicentro se localizó a 63 kilómetros al sur de la mencionada localidad.
Hasta el momento no se reportan afectaciones.
Foto: X
afcl/LL
