Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

La mañana de este miércoles 5 de noviembre, el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en

A través de la cuenta de X, se informó que el movimiento telúrico ocurrió a la 06:36 de la mañana y su epicentro se localizó a 63 kilómetros al sur de la mencionada localidad.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

