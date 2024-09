León, Gto.- Sophia Huett López anunció su renuncia a la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, a unos días de que concluya la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Luego de que en sus redes sociales publicara fotografías en las que se le ve cerca del almirante Raymundo Morales Ángeles, próximo secretario de Marina, Huett López informó que a partir del 15 de septiembre dejará el cargo en la administración pública estatal.

“Ahora se viene el comienzo de una nueva etapa” para ella y agregó que emprenderá el vuelo “hacia un nuevo camino”, agregó en sus cuentas de X y Facebook.

Antes de ocupar el puesto en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López fungió como Inspectora General en la Policía Federal, en donde presuntamente sigue su plaza; en esa corporación realizó labores de análisis y asesoría en la Coordinación de Asesores del Comisionado General y también se desempeñó en el departamento de Comunicación Social de la SSP federal.

Expresó agradecimiento al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien la integró a su equipo de seguridad en diciembre de 2018 y deseó éxito a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Para todas y todos, este es un nuevo comienzo, en el que auguro que se alcanzarán muchos más logros, incluyendo las anheladas condiciones de paz y seguridad que la ciudadanía merece. “¡Mucho éxito a la futura Gobernadora! No será fácil, pero como mujeres, eso ya lo sabíamos. En mí encontrará siempre a una ciudadana y mujer aliada que confía en su visión”, señaló.

“La Policía es y siempre será mi pasión, porque sé lo bondadosa y generosa que puede ser, especialmente cuando existen los liderazgos adecuados y se le abre a la sociedad”.

Escribió que la honorabilidad de quienes laboran en materia de seguridad puede y debe ser cuestionada.

“Mis valores, educación, amor a México y a mi familia, me permiten afirmar que no tengo nada de lo que me pueda avergonzar; si alguien quiere hablar mal de mí, tendrá que mentir con algún interés oscuro”.

