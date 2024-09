Guanajuato, Gto.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, señaló que “hay otros datos” con relación a las cifras enunciadas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en La Mañanera de este martes, en donde afirmó que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios y que en esta entidad ha proliferado el robo de combustible.

Además, señaló que la secretaria de estado debería exigirle a la Guardia Nacional. “A la secretaria se le olvidó que aquí también hay Guardia Nacional”, entonces su exigencia debería de estar enfocada hacia la actividad de esa corporación y no solo hablar del estado de Guanajuato, aseveró.

Del total de aseguramientos y detenciones del fuero común en la entidad el 90 por ciento los realizan las fuerzas estatales y el 10 por ciento se lo reparten entre esa corporación federal y las policías de los 46 municipios, agregó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Dijo que la funcionaria federal habló del tema de hidrocarburo (huachicol) y en ese ámbito es de competencia y de intervención federal. “No somos los únicos responsables: en el tema federal son ellos los responsables”, matizó.

Cabeza de Vaca resaltó que la responsabilidad en seguridad pública no es absolutamente de la secretaría estatal, sino que también es de los aparatos municipales de seguridad pública y por supuesto también de la Guardia Nacional.

Con relación a las cifras de Rosa Icela Rodríguez sobre homicidios, expuso que hay otros datos, del Inegi, del Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) y de los propios indicadores del Sistema de Seguridad Federal.

“Está su propio índice de delitos que emite ella y que en el índice (en Guanajuato) estamos entre el sexto y el séptimo lugar de homicidios dolosos”.

Cabeza de Vaca dice que "tiene otros datos" sobre homicidios en Guanajuato. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Dijo que en la tribuna (de La Mañanera) la secretaria puso a Guanajuato en primer lugar de homicidios.

“Yo no soy político, no pertenezco a un partido, aquí la principal misión fue el fortalecimiento de la instalación y creo que lo logramos y me voy muy satisfecho”, agregó Cabeza de Vaca, quien estará en el cargo hasta el 25 de septiembre próximo.

Dijo que se ha logrado consolidar la SSP del estado con policías educados, capacitados, atingentes, que se atemperan ante las exigencias y de una manera muy profesional no violatoria de derechos.





