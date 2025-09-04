Mexicali.- Jorge Enrique Medina de Jesús renunció a su cargo como coordinador General Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California; su renuncia llega en contexto de ser acusado de ordenar dos agresiones contra periodistas en Mexicali, el más reciente, la golpiza del periodista Jorge Heras.

La mañana de este jueves la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló que Medina de Jesús no sólo dejó el cargo dentro de la corporación estatal sino que confirmó que es investigado por un ataque contra las páginas en redes sociales del espacio noticioso Ciudad Capital en Mexicali, que encabezan los periodistas Eduardo Villa Lugo y Jorge Heras.

Ambos conductores de noticias denunciaron desde hace semanas que habían recibido capturas de pantalla de un chat institucional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en donde un comandante ordenó a los elementos reportar las páginas de Heras y Villa Lugo, en las que había revelados operativos ilegales de esa misma corporación.

Periodista Jorge Heras ha señalado públicamente al ex jefe policiaco de ser el autor intelectual del ataque físico (04/09/2025). Foto: Cortesía

Además, Jorge Heras ha señalado públicamente al ex jefe policiaco de ser el autor intelectual del ataque físico que sufrió el 26 de agosto pasado, minutos antes de comenzar con su noticiero.

Durante la conferencia matutina, la mandataria también exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a encontrar al autor intelectual de la agresión física que sufrió el periodista, cuando fue golpeado por dos sujetos que lo esperaban frente a las oficinas de la casa productora donde conducía el noticiero Ciudad Capital.

A raíz del atentado tres personas vinculadas a proceso, uno de ellos señalado de coordinar el ataque es un policía municipal activo de Mexicali asignado como escolta de un empresario de la construcción víctima de secuestro hace años; mientras que los otros dos hombres son acusados de ser los autores materiales, uno recién salido de prisión por el delito de homicidio y el otro con antecedentes por portación de arma.

