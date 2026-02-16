Más Información
El regidor del municipio veracruzano de Fortín de las Flores, Jesús Flores Vázquez, denunció una campaña de desprestigio en su contra para intentar vincularlo con la delincuencia.
El funcionario municipal del Partido Movimiento Ciudadano detalló que, a través de cuentas anónimas en redes sociales, se le acusa de supuestos vínculos con la delincuencia sin que se presente una sola prueba.
Al rechazar los señalamientos, anunció que acudirá ante autoridades ministeriales para investigar la campaña e identificar al o los responsables.
Incluso dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades para esclarecer los señalamientos que no solo buscan manchar su imagen, sino que pueden poner en riesgo su integridad personal y la de su familia.
“Me pondré a disposición de las autoridades para cualquier investigación, no tengo nada que ocultar”, dijo en conferencia de prensa.
Hizo un llamado a la ciudadanía para no replicar información no verificada y a consultar fuentes oficiales antes de compartir contenidos en redes sociales.
Y confió en que las autoridades podrán esclarecer el origen de las publicaciones y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables.
