Puebla, Puebla.- La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Lilia Cedillo Ramírez, inauguró la remodelación realizada en manera integral y los nuevos espacios que se construyeron en el Hotel-Escuela de la Facultad de Administración de esa casa de estudios.

En este centro los estudiantes realizan sus prácticas de los conocimientos en las licenciaturas de gastronomía, administración turística y administración de empresas.

Además en ese espacio podrán aplicar sus conocimientos en todas las áreas de la hotelería; la rectora Cedillo Ramírez refirió que la Facultad de Administración es notable por su matrícula y planes de estudio, pero además porque sus egresados han desempeñado un magnífico papel en el mercado laboral.

“Sus egresados son nuestra carta de presentación. Ellos han destacado en sus empleos y son motivo de orgullo para la institución”, afirmó y elogió la reapertura del Hotel-Escuela que proveerá a los alumnos de habilidades y confianza en sí mismos para su ingreso al mercado de trabajo, ya que la aspiración de la institución es formar profesionistas exitosos.

En su momento, José Aurelio Cruz de los Ángeles, director de la Facultad de Administración, informó que el Hotel-Escuela reabre sus puertas con un crecimiento de cinco habitaciones -pasó de tener 6 a 11 cuartos-, un roof garden destinado a las exposiciones de los estudiantes, remodelación del edificio y renovación de muebles, enseres y utilería.

En este evento también acompañaron a la rectora de la BUAP, José Ángel Perea Balbuena, coordinador de la Maestría en Gestión del Turismo; Darío de Gante, responsable del Hotel-Escuela -ubicado en la colonia El Carmen de esta ciudad-; estudiantes y docentes.

