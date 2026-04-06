Culiacán, Sin.- Los productores de maíz de Sinaloa que estiman levantar una cosecha de cinco millones de toneladas y reclaman un precio justo para sus granos, acordaron solo hacer acto de presencia en tres casetas de cobro, de las carreteras México-Nogales y la Benito Juárez, sin trastocar el tránsito vehicular.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que este movimiento de carácter nacional, es un reclamo a las autoridades federales por no definir una política de apoyo al campo que padece una severa crisis, por la falta de estímulos.

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Dio a conocer que el acuerdo, en el caso de Sinaloa, es que los hombres del campo, solo se van ubicar en las casetas de cobro de san Miguel Zapotitlán, de la carretera federal México.-Nogales, en la jurisdicción del municipio de Ahome y en la Cuatro Caminos, en Guasave y la del Pisar, de la autopista Benito Juárez, en el municipio de Navolato.

Aclaro que esta postura, solo la van a mantener por cuarenta y ocho horas, pasado ese lapso de tiempo, determinarán su radicalizan sus acciones, con bloqueos totales a la circulación en varios puntos de las carreteras federales y estatales.

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