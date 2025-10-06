La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “Priscilla” se mantiene como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

De acuerdo con su reporte de las 06:00 horas, los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y la costa de Michoacán y el suroeste y la costa de Guerrero; muy fuertes en Nayarit, y fuertes en Baja California Sur.

Asimismo, se prevén vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán, olas de 5 a 6 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m de altura en costas de Michoacán y de 2 a 3 m de altura en costas de Guerrero.

Debido a lo anterior, se mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Lo anterior podría generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL