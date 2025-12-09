Puebla.— La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) otorgó el Premio a la Excelencia Académica 2025 a Paulina Patricia Chamorro Juárez, pasante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Con este galardón, la AMFEM reconoce a los promedios más altos de las instituciones afiliadas. En esta edición fueron premiados 103 estudiantes.

Actualmente, Paulina Chamorro realiza una pasantía en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, por modalidad CIFRHS. Para ser seleccionada, pasó por una entrevista para valorar su incursión en la investigación, su trayectoria durante la carrera, su promedio académico, currículum vitae y la revisión de una serie de documentos.

Su labor en este hospital se centra en realizar investigación en el Laboratorio de Biología Celular de Malformaciones Congénitas, con la doctora Alejandra Contreras, encargada de los proyectos del Departamento de Cirugía Cardiovascular.

“Hacemos experimentos justamente para identificar los biomarcadores que serían los microARNs”. En la parte clínica colabora en el equipo del doctor Alejandro Bolio Cerdán, quien realizó el primer trasplante de corazón artificial en un niño en México.

Egresada de la generación 2018-2025 con un promedio de 9.83, Paulina Chamorro es una apasionada de la ciencia. En la materia de Biología Celular y Molecular descubrió la relevancia de la célula y entendió que la investigación incide en la búsqueda de mejores opciones terapéuticas y de diagnóstico.

“Me gustó la idea de aportar más allá de un tratamiento y me inscribí en dos veranos de investigación del Programa Delfín, donde me enfoqué en el tema de oncología para indagar en la extracción de miR de microARNs en leucemias linfoblásticas de STIRPT y de STIRPB, así como en las diferentes señalizaciones del cáncer”, expresó.

En el Laboratorio de Fisiología Celular de la BUAP, a cargo de la doctora Maura Cárdenas García, Chamorro Juárez incursionó en el modelado molecular a través de programas computacionales. Durante su estancia en la universidad comprendió la importancia de ver el cuerpo humano como un conjunto completo y no sólo como un órgano. Su vida ha transcurrido en el ámbito hospitalario. Durante su infancia estuvo un largo tiempo como paciente. Allí conoció la vocación y determinación de los médicos por salvar vidas.