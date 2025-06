Una boda celebrada entre dos jóvenes en San Juanito Yosocani, comunidad del municipio de San Lorenzo, del distrito de Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca, ha causado polémica en las redes sociales porque en un video e imágenes de la fiesta se observa a dos menores de edad consumir una cerveza.

El consumo de la bebida alcohólica fue parte de una actividad dentro de la boda que consistía en quitar los zapatos y calcetines a los novios, y como castigo o premio, el participante se ve obligado a beber una o varias cervezas. En el caso del niño, además de beber una cerveza, también bebe refresco.

A este baile, según se ha explicado, es tradicional y se le conoce como “baile de la calabaza”.

Lee también Matrimonios infantiles, una práctica que nadie detiene

En imágenes se observa al menor beber una cerveza y también refresco durante la celebración (05/06/2025). Foto: Especial

En redes sociales también se ha afirmado que los jóvenes que contrajeron matrimonio son menores de edad; pero esta información no ha sido corroborada.

San Juanito Yosocani es una comunidad considerada de muy alta marginación, según el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). El 88 por ciento de la población vive en extrema pobreza, el 77.9% de las viviendas no disponen de agua entubada de la red pública, el 43.3% no tiene drenaje, el 35.9% de las viviendas no tienen ningún bien, el 13.2% no tiene energía eléctrica, entre otras carencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr