Tuxtla Gutiérrez.— Migrantes en la frontera de México con Guatemala celebraron ayer el Día Internacional del Migrante, y se mostraron esperanzados de regularizar su presencia y establecerse en México ante el endurecimiento de las medidas de acceso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A este evento asistieron unos 500 migrantes, especialmente de Cuba y Haití, quienes recorrieron los diversos puestos de las organizaciones civiles y gubernamentales en busca de empleo y atención médica. De acuerdo con Pierre-Marc René, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), México pasó de ser un país de tránsito migratorio a convertirse en el destino final.

El representante del ACNUR comentó que 66% de solicitantes de asilo que ha llegado a México en este 2025 por la frontera sur, expresó que considera a México como destino.

Este sector de personas en movilidad observa que México les puede abrir varias posibilidades para quedarse en el territorio y rehacer su futuro, porque se tienen “muchas oportunidades de vacantes disponibles en muchas partes del país que no están cubiertas ni para la población local”, explicó.

De hace dos años a la fecha, la cifra de extranjeros que prefieren quedarse en México ha ido creciendo, naturalmente el cambio de política migratoria del otro lado de la frontera norte pudo haber impactado, además de que los migrantes piensan que México puede ser un país de destino para muchas personas para rehacer su vida en tranquilidad.

Además, Pierre-Marc René comentó que el idioma es un factor que también influye en esta decisión.

Actualmente están llegando más migrantes hondureños que buscan asilo. En este año han llegado de Cuba, Haití y Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.