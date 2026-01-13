Cuernavaca. - Una persecución contra presuntos integrantes de la célula delictiva “La Empresa” terminó este martes con un saldo de un atacante abatido y dos policías municipales heridos por arma de fuego.

Los hechos se desencadenaron sobre la avenida Rómulo Hernández. Según los primeros reportes, los agentes detectaron dos camionetas que circulaban a exceso de velocidad y, al intentar marcarles el alto para una revisión de rutina, fueron recibidos a balazos. La agresión provocó una intensa persecución por las calles del municipio, zona donde apenas en 2025 la Secretaría de Seguridad Pública había desmantelado dos narcolaboratorios.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes perdió la vida dentro de uno de los vehículos. Por su parte, los dos oficiales alcanzados por las balas fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano; hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo reserva.

Lee también “Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

En el lugar del conflicto, las autoridades aseguraron una camioneta blanca abandonada por los agresores, tres armas largas de alto calibre y varios casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.

Mientras los paramédicos confirmaban el deceso del ocupante de la camioneta, el resto de los cómplices logró huir en un segundo vehículo. Pese al despliegue inmediato de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, no se ha reportado su captura.

Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras la zona permanece bajo un fuerte resguardo militar y policial.

Lee también “Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

Crimen en Cuernavaca

Está mañana también un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de su vivienda, en la colonia Lomas de San Antón de Cuernavaca.

El hecho se registró alrededor de las 07:40 horas y enseguida vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron el fallecimiento de la víctima, quien presentaba diversas heridas por impacto de bala.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL