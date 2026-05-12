Culiacán. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer la detención de uno de los tres hombres armados que privaron de su libertad a una persona del sexo masculino, al cual lesionaron con disparos y lo abandonaron dentro de un vehículo al verse perseguidos por elementos de la policía, el cual falleció poco después.

Según el informe, agentes de la Policía Estatal Preventiva durante un patrullaje recibieron un reporte sobre una persona del sexo masculino privado de su libertad muy cerca del aeropuerto de Culiacán, por lo que aceleraron su vigilancia por el sector.

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En su despliegue lograron ubicar un vehículo Nissan Sentra, de color blanco, con placas del estado de Durango, por lo que se inició una persecución con intercambio de disparos, por lo que los ocupantes de la unidad entraron un lote bandido y antes de bajarse lesionaron con disparos a la persona que llevaban privada de la libertad.

Los agentes al ver que tres personas armadas huían del lugar iniciaron una nueva persecución a pie, logrando detener a uno de ellos y desarmarlo, en tanto otro de sus acompañantes se colocó de rodillas y disparó contra los policías, los cuales lograron abatirlo en esa zona.

Sobre el tercer delincuente este logró huir entre las calles, pese al operativo de búsqueda que se desplegó con el apoyo de la policía estatal y el ejército. Al detenido se le aseguraron tres armas de fuego, cargadores y 34 cartuchos útiles.

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