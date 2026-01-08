El periodista Álvaro Cuitláhuac López y su familia denunciaron que continúa la criminalización en su contra a través de la fabricación de delitos, y afirmaron que a 10 meses de la agresión que sufrieron por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) no hay ningún castigo o sanción contra los responsables, y la Fiscalía General de Oaxaca no definido una fecha para la disculpa pública.

Explicaron que recientemente se han realizado nuevos señalamientos en su contra en donde involucran a uno de sus familiares Fernando David López Cruz presuntamente con una célula delictiva.

“Nos venimos a poner a disposición de la autoridad, como lo hicimos hace 10 meses, para que si existía o existe alguna presunción de algún delito que pudiéramos estar ejerciendo se nos investigue para no ser utilizados como chivos expiatorios o por no simpatizar con una forma de gobierno donde nunca se han respetado los preceptos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Lee también Jueza de Oaxaca denuncia violencia vicaria y amenazas; acusa a su expareja de agresiones constantes

El 7 de marzo de 2025, Álvaro López y su familia fueron detenidos y golpeados de manera arbitraria por agentes de la AEI en un operativo, además de que irrumpieron en su negocio sin ninguna orden de cateo; esto, fue reconocido por la Fiscalía General del Estado.

Fernando López, en conferencia de prensa, negó tener vínculos con alguna organización criminal y recalcó que todas sus actividades son lícitas, con actividades profesionales, como empleados del gobierno y empleados universitarios, que es la que se han dedicado toda su vida.

“Producto de todo esto, hemos sido líderes sindicales dentro del gobierno del estado y dentro de la universidad”, y puntualizó que actualmente no es funcionario de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) porque está jubilado.

Lee también Matan a balazos a Mirna Karime Corrales, comisaria ejidal de Bachigualatito en Sinaloa; su hermano resultó lesionado

Álvaro López señaló que sobre la detención ilegal y agresiones físicas que sufrió él y su familia, así como el robo de pertenencias durante el cateo, no hay ningún servidor público sancionado o suspendido; y a la fecha, dijo, no se ha acatado la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El periodista recordó que un inicio la Fiscalía de Oaxaca no aceptó la recomendación de la DDHPO, por lo que decidieron recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); cuando hicieron esto, es que la Fiscalía de Oaxaca aceptó la recomendación y se anuló el proceso ante la CNDH.

Pero recalcó que “al día de hoy no hay un solo responsable de ese hecho. Han pasado 10 meses y la Fiscalía no concluye absolutamente nada” y tampoco se ha fijado fecha para la disculpa pública de la Fiscalía de Oaxaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr