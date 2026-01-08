Culiacán. - En puntos distintos de Culiacán, dos mujeres fueron asesinadas en forma violenta y un hombre resultó herido. Una de las víctimas es Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria de la comunidad ejidal de Bachigualatito, la cual fue privada de la vida a balazos y su hermano, Daniel “N”, resultó herido.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán fueron alertadas de detonaciones de armas de fuego por la calle Benigno Aispuro, en la comisaria de Bachigualatito, al llegar al lugar en un domicilio encontraron a una mujer muerta y a un varón herido, por lo que solicitaron el auxilio de la Cruz Roja.

En los primeros datos recabados se conoció que la mujer de 40 años era la comisaria del ejido, Mirna Karime, la cual recibió varios impactos de bala por personas desconocidas que lograron entrar a su casa, los cuales lesionaron a su hermano Daniel “N”, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron a dar fe de este homicidio levantaron las evidencias y testimonios sobre el ataque a los dos hermanos, a fin de integrar la carpeta de investigación para identificar a los presuntos agresores.

En un segundo hecho, sobre la avenida de los Sauces, en los límites con la colonia Villa Satélite, en la parte oriente de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de una mujer mayor de 45 años, de complexión robusta, la cual a simple vista presentaba huellas de golpes en varias partes.

Los primeros datos de este hallazgo es que la mujer presuntamente fue privada de la vida a golpes, por lo que se desconoce si el hecho fue en el mismo sitio donde fue encontrada o su cuerpo fue trasladado a este lugar.

