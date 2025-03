Reynosa, Tamaulipas.- "En Hidalgo, Texas, no habrá redadas policíacas contra los migrantes, vamos a defender a nuestra gente", aseguró el Mayor de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado.

Expresó que buscan acabar con el miedo que tienen los migrantes de todas las nacionalidades ante las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La policía no va a tener redadas, la ciudad de Hidalgo no se va a prestar a esas cuestiones, pero los invitamos a que sigan las leyes, que si toman no maneje, Ya empezamos con abogados a tener diferentes presentaciones porque también hay mucha información falsa, por lo que es nuestra obligación como gobierno, que está información llegue a todas las personas".

Pidió paciencia a los ciudadanos de ambos lados de la frontera ante lo que dijo, es una etapa de transición política, estrategia que busca llegar a acuerdos que beneficien a ambas fronteras también en el tema de aranceles.

"Por eso estamos abriendo las puertas a los mexicanos porque considero que la mano de obra mexicana, Estados Unidos batallaría mucho. En lo que respecta a los aranceles he visto que en Washington se está hablando de llegar a un acuerdo".

Dijo que Hidalgo cuenta con grandes espacios para la inversión mexicana y que han tenido reuniones con empresarios sobre este tema.

"En Hidalgo les ayudamos a qué se instalen incluso a qué saquen sus visas y puedan tramitar en un futuro su residencia. No somos una ciudad santuario, pero soy una persona de convicción que cree que todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos que garantizarles esos derechos".

