Más Información
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Tras una fuerte discusión, una mujer habría asesinado a balazos al que fuera su esposo, para luego huir junto a sus tres hijos pequeños.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en la ranchería Pedregalito primera sección, de Huimanguillo, donde la pareja tenía su domicilio.
De acuerdo con el padre de la víctima, cerca de las 08:00 horas, escucho gritos de discusión de la pareja, sin embargo, decidió no intervenir, hasta que escuchó varias detonaciones de arma de fuego.
Lee también Jalisco “es foco rojo” en seguridad, reconoce secretario general de Gobierno; sin embargo, culpa del estigma al CJNG
Fue entonces que se trasladó al domicilio de la pareja, encontrando el cuerpo sin vida de su hijo tirado en el suelo y con impactos de arma de fuego.
Señaló que en el lugar no se encontraba su nuera ni sus tres nietos menores de edad, por lo que desconoce las causas exactas que motivaron la discusión y como ocurrió la fatal situación.
Tras dar aviso a las autoridades, el domicilio fue acordonado por la policía municipal, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para iniciar la carpeta de investigación respectiva y realizar el levantamiento del cuerpo para su trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Asimismo, la Fiscalía ha montado un fuerte operativo en la zona para la busca de la sospechosa de este homicidio y los menores desaparecidos.
Ola de violencia deja cinco muertos en Culiacán; dos personas fueron hospitalizadas por heridas de bala
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]