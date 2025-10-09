Más Información

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

La mañanera de Sheinbaum, 9 de octubre, minuto a minuto

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Pachuca.- Dos adultos perdieron la vida y dos menores resultaron lesionados debido a la caída de un árbol sobre un vehículo en la carretera México–Tuxpan, a la altura de Venta Quemada, en el municipio de Acaxochitlán, .

Las malas condiciones climáticas provocaron el colapso del árbol que impactó de lleno una camioneta, por lo que elementos de los cuerpos de rescate acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes.

Durante los trabajos efectuados por personal de y vecinos de la zona, un niño y una niña fueron rescatados con vida y trasladados a los servicios médicos para recibir atención. En tanto, una pareja de adultos ya no presentaba signos vitales.

