Pachuca.- Dos adultos perdieron la vida y dos menores resultaron lesionados debido a la caída de un árbol sobre un vehículo en la carretera México–Tuxpan, a la altura de Venta Quemada, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Las malas condiciones climáticas provocaron el colapso del árbol que impactó de lleno una camioneta, por lo que elementos de los cuerpos de rescate acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes.

Durante los trabajos efectuados por personal de Protección Civil y vecinos de la zona, un niño y una niña fueron rescatados con vida y trasladados a los servicios médicos para recibir atención. En tanto, una pareja de adultos ya no presentaba signos vitales.

