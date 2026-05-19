Culiacán, Sin. A 27 de abril. - En el centro penitenciario se registró la muerte de un nuevo interno, el segundo, en un lapso menor a un mes, las autoridades dieron a conocer que, de acuerdo a las versiones de testigos, la posición en que se encontró el cuerpo y los indicios preliminares hacen presumir que podría tratarse de un suicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un breve comunicado, sin documentar la identidad del interno, informó que es preservado el lugar de los hechos y se realiza una revisión de las instalaciones con el objeto de localizar otros indicios u objetos peligrosos o prohibidos

Se comentó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado sobre esta defunción en uno de los módulos del centro penitenciario para que se encargue de las investigaciones respectivas y deslinde responsabilidades en torno a este hecho.

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La Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación en el Centro Penitenciario de Culiacán, donde fue encontrado muerto en el módulo doce, el interno, Carlos Alberto “N”, la tarde del domingo 26 de abril pasado.

El hallazgo se produjo una vez que concluyó las visitas familiares y al pasar lista, se descubrió que este no se encontraba por lo que se inició, como protocolo, una revisión interna, por lo que los custodios al ir a verificar al módulo doce, lo encontraron colgado con una cuerda

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se notificó de su muerte a sus familiares, para que estos realicen los trámites correspondientes ante el Servicio Médico Forense para que les entreguen su cuerpo para su sepultura.

El forense que acudió al centro de reclusión levantó las actas respectivas y evidencias del caso, para incorporarlo en su dictamen final, una vez que se concluya la autopsia de ley y se pueda conocer las causas que le produjeron su muerte.

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