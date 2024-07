Luego de que familiares de Sebastián, de 14 años de edad, denunciaran su muerte en un centro de rehabilitación, la Fiscalía de Sonora informó de la aprehensión de dos personas como probables responsables.

De acuerdo a la denuncia pública de la familia, el día 7 de julio se les dio aviso de la muerte de Sebastian en el centro de rehabilitación "CPV para menores" ubicado en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.

La versión que el centro de rehabilitación dio a los familiares es que Sebastián esa noche, durmió en compañía del subdirector.

"Fuimos a comprar sabritas, nos pusimos a ver una película, yo (subdirector) me quede dormido, por la mañana quise despertar a Sebastián y me di cuenta de que ya no tenía signos vitales".

"Todo esto sucedió en la recepción de dicho centro. Los familiares solicitamos grabaciones de las cámaras y la respuesta fue que en recepción no contaban con cámaras", denunciaron.

Hasta el día de hoy no hemos obtenido los resultados de la autopsia, el centro de rehabilitación continúa laborando, reclamaron públicamente y exigieron a la Fiscalía de Sonora todo el peso de ley contra el responsable, sobre todo porque el menor gozaba de buena salud.

Este domingo 14 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que como resultado de las investigaciones practicadas con relación a la muerte de un menor de edad dentro de un centro de rehabilitación en Hermosillo, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas de dicho centro, por su probable responsabilidad en los hechos, materia de la carpeta de investigación respectiva.

Los dos particulares quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo para ser puestos a disposición ante la autoridad judicial, a efecto de que esta señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de imputación.

Una vez que concluya la siguiente etapa procesal, se darán mayores datos sobre el resultado de la misma y de otras acciones que está efectuando el agente del Ministerio Público correspondiente, respetando siempre la presunción de inocencia y del debido proceso, comunicó la Fiscalía de Sonora.

