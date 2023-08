El momento en que fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al interior de su domicilio ubicado en la ciudad de Cuernavaca fue captado en video y compartido en redes sociales, donde se ha vuelto viral.

Carmona Gandára fue detenido este viernes 04 de agosto debió al retardo de la justicia en torno al caso por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

En las imágenes se observa al fiscal saliendo de su domicilio hacia un portón, donde se encuentra un hombre cuestionando a alguien al otro lado de la puerta, quien le indica que se encuentra en el lugar para ejecutar una orden de aprehensión.

“Mira, aquí estoy compañero, nada más me la puedes pasar (la orden de aprehensión) nada más para que me la enseñes y ya me voy contigo”, solicita el fiscal mientras se acerca al portón y la persona afuera lo ve por una pequeña ventana.

Lee también Detienen a Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos

Posteriormente le abren la puerta al hombre, quien tras ingresar es cuestionado por el fiscal sobre los motivos que lo traen al lugar.

“¿Pero de qué o qué?”, se le oye decir a Uriel Carmona.

Tras el hombre de camisa blanca y pantalón de mezclilla intentan ingresar al inmueble unos policías, quienes son detenidos por los que podrían ser elementos de seguridad del fiscal.

Segundos después el hombre comienza a leer el documento al fiscal, a quien indica que se trata de una orden de aprehensión en su contra por el delito de retraso a la justicia. En todo momento se puede observar al fiscal muy atento a la lectura del documento.

Foto: captura de pantalla

Posteriormente, se le indicó que sería trasladado a la CES (Comisión Estatal de Seguridad Pública) para su valoración médica.

“Ya me voy con ustedes”, mencionó el fiscal mientras ingresa uno de los agentes de la Policía de Investigación (PDI).

“Pásale, pásale, compañero, ¿si me conoces no? ¿Cómo estás?”, saluda el fiscal.

Durante el procedimiento, el fiscal es informado de que sería trasladado a la Ciudad de México.

“La idea es que se traslade ahorita, una vez que sea aprehendido por el compañero de la CES, a la Ciudad de México”, le indicaron al fiscal.

Una vez que fueron revisados todos los documentos, otro policía ingresó al inmueble con quien platicó el fiscal para que no fuera violentado su domicilio mientras se cumplía la orden de cateo.

Se están comprometiendo a no violentar mi domicilio, dice fiscal de Morelos

Lee también FGJ acusa a fiscal Uriel Carmona de desviar la investigación por feminicidio de Ariadna Fernanda

“Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades defensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijas chiquitas de 8 y 11 años. El comandante pues es compañero mío… ¿entonces hace ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio?”, dijo el fiscal.

“En este momento me estoy poniendo a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, como ya anunciaba yo en medios de comunicación, muchas gracias”, concluyó el fiscal.

Luego de su mensaje, Uriel Carmona procede a salir de su domicilio, seguido de los policías, y se dirige a uno de los vehículos donde le indican como debe ingresar.

Tras un pequeño corte en la grabación, se observa al fiscal quitándose su saco mientras es revisado por los policías. Luego de unos segundos, donde se le ve conversando con dos oficiales, el fiscal procede a subirse al vehículo oficial seguido de los policías, quienes cierran la puerta.

El vehículo de la Policía de Morelos comienza a avanzar entre una gran cantidad de personas y se aleja del lugar, seguido de una camioneta blanca donde van varios policías.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl/cls