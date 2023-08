La fiscalía capitalina señaló que la detención del fiscalía de Morelos, Uriel Carmona, se debió al retardo de la justicia en torno al caso por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

Al cumplimentarse una orden de aprehensión por delitos cometidos por la administración y procuración de justicia en su modalidad de retardo de la justicia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron con oficio de colaboración hasta Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la indagatoria, Uriel Carmona realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa u maliciosa que no correspondía a la realidad y tampoco a lo registrado a los actos de Investigación de la propia Fiscalía de Morelos.

El vocero de la fiscalía, Ulises Lara López dijo que el Ministerio Público consideró que el funcionario entorpeció indebidamente la procuración de justicia, desvío la investigación de los hechos y realizó violencia de género estructural que contribuyeron para que se produjera una imagen de la víctima.

“Cómo se recordará en conferencia de prensa, el servidor público dijo que no sé encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio, y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una intoxicación alcohólica”, dijo el vocero durante un mensaje a medios.

Uriel Carmona afectó la dignidad de la memoria de la víctima y revictimizó a sus familiares, pues minimizó las causas del hallazgo y trasladar la culpa de lo ocurrido a la propia joven.

Ulises Lara López mencionó que policías ministeriales de Tepoztlán Morelos, quienes como primeros respondientes del hallazgo presentaron su reporte policial homologado el 31 de octubre de 2022, pero se negaron a firmarlo de nueva cuenta el 9 de noviembre porque se dieron cuenta que fue cambiado.

El vocero dijo que no se trata de un asunto político. “Está Investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene tinte de ningún otro tipo. Lo digo enfáticamente, esta fiscalía no encubre ni encubrirá a ningún servidor público, por el contrario continuamos investigando con toda exhaustividad requerida[…]”, señaló.

¿Qué pasó con el caso Ariadna Fernanda?

Ariadna Fernanda murió por "grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración", dice fiscal

El pasado 17 de enero, la entonces, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda “N” , luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara que la joven murió por golpes y no por una intoxicación etílica.

La FGR señaló que Ariadna “N” falleció por heridas en la cabeza , producidas por descargas de un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura.

En tanto, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sostenía que la causa de muerte de la joven había sido por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración y que tecnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio.

Difunden imágenes del presunto feminicida de Ariadna Fernanda

La fiscalía de la CDMX reveló un video donde se ve a Rautel cargando en el hombro a una mujer en estado inconsciente e inmóvil , y luego la mete a una camioneta. La hipótesis es que en el vehículo la llevaron al paraje donde ciclistas encontraron el cuerpo de la joven en Tepoztlán, Morelos.

Tras un cateo en el departamento Rautel, donde pese a haber sido limpiado previamente, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales hallaron, con pruebas de luminiscencia, presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara.

En noviembre del 2022, un Juez de Control vinculó a proceso a Rautel "N" y dictó 5 meses para la investigación complementaria por el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Cámaras de Seguridad captan a Rautel “N”, cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda. Foto: especial







