Culiacán.- En un nuevo hecho de violencia registrado en la colonia Guadalupe Victoria, en la capital del estado, un taxista de nombre Alfredo “N”, de 45 años, fue asesinado de varios disparos cuando conducía su unidad de servicio de transporte sobre el boulevard Agricultores.

Los datos aportados fueron en el sentido que hombres armados que viajaban en otro vehículo se le emparejaron por el carril derecho y le dispararon en varias ocasiones, por lo que el conductor del taxi perdió el control y gravemente herido se subió a la banqueta y se estrelló contra un poste.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio con las autoridades estatales y federales certificaron que este no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que abriera una carpeta de investigación por este nuevo homicidio.

Solo hace cuatro días, Luis Ramon “N”, de 20 años, fue asesinado de varios disparos cuando conducía su motocicleta por la calle Francisco Javier Gaxiola, de la misma colonia Guadalupe Victoria.

De acuerdo a versiones, la víctima era perseguido desde varias calles antes por los ocupantes de un vehículo cuyas características se desconocen, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones y cuando este se bajó de su motocicleta para buscar refugio en un taller fue alcanzado por los disparos.

