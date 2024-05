Docentes adheridos a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron este viernes el centro regional de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez, que bloqueaban desde hace nueve días para exigir la abrogación de la reforma educativa y respuesta a sus demandas laborales y económicas, informó el dirigente, Isael González Vázquez.

El líder de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo en conferencia de prensa realizada afuera del deposito de la paraestatal, que el paro de labores y "el plantón" de la plaza central instalado el 15 de mayo lo mantendrán hasta que los gobiernos federal y estatal resuelvan sus demandas, a partir de la abrogación de la reforma educativa .

Con esta fecha, a partir de hoy, nos retiraremos de este punto de Pemex para integrarnos en la plaza central. La concentración de Pemex sólo fue una actividad del paro laboral y tuvo una fecha y hora de inicio y de terminación, aseguró. Recalcó que los maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se encontraban afuera de la paraestatal, ubicadas en la zona poniente de la capital, se retiraron y concentraron en "el plantón".

Lee también CNTE continúa ocupación de centro de Pemex en Tuxtla Gutiérrez por falta de respuesta a demandas

Una fuente de la dirigencia sindical dijo que retiraron el bloqueo al centro de abasto de Pemex por las repercusiones en contra de la sociedad. "Lo hicimos por "consideración " a la población, principalmente de Tuxtla Gutiérrez, donde el desabasto afectaba ya la vida laboral", comentó

En los centros laborales y oficinas de gobierno los empleados y trabajadores "padecían represión por llegar tarde al trabajo y hasta los habían amenazados con el despido", señaló.

Una fuente de la dirigencia sindical dijo que retiraron el bloqueo al centro de abasto de Pemex por las repercusiones en contra de la sociedad. Foto: archivo

Desde la mañana de este viernes, los maestros abrieron reuniones y encuentros regionales. Por la tarde se realizará la asamblea estatal para definir las acciones que el magisterio realizará el sábado y el domingo de elecciones.

El dirigente González Vázquez explicó que dentro de las actividades que han desarrollado está pendiente la toma del aeropuerto y muchas actividades más. Es decir, el paro de labores por tiempo indefinido, no tiene fecha de término. Se realizaron ocupaciones y bloqueos de algunas empresas y los empresarios le exigieron al gobierno que instale la mesa y aún así no lo hizo. Ahora los empresarios ya comprobaron que "el gobierno mantiene puertas cerradas”.

Lee también Sección 22 del SNTE mantiene tomada subestación de Pemex en Oaxaca; advierten boicot a elecciones

Expuso que una de las actividades de la CNTE fue la toma de Pemex. Aquí estamos frente a esas instalaciones, no lo tenemos que esconder porque nuestra lucha es abierta, manifestó. "Entendemos la molestia de algunos ciudadanos. No somos ajenos al sentimiento de los ciudadanos que trabajan a diario; pero ocurre que hay un gobierno que no responde y ese es el gran problema”, argumentó.

Expuso que se trabaja y más tarde viajará a Ciudad de México con un grupo de docentes para sumarse al plantón nacional. Puntualizó que la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador será el marte y que "estaremos presente como movimiento magisterial de Chiapas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr