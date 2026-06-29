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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Brigadas de Protección Civil Municipal de Las Margaritas localizaron y rescataron el cuerpo de una menor de 13 años, que cayó al río que atraviesa el poblado Nuevo San Juan Chamula.
Autoridades de Protección Civil informaron que el hallazgo del cadáver de la niña se realizó con el trabajo coordinado entre el personal de esa secretaría y autoridades locales.
En las labores de búsqueda de varias horas en la zona del rio y el afluente se sumaron familiares y voluntarios.
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Una vez que fue localizado el cuerpo las rescatistas realizaron las maniobras necesarias para recuperarlo. Se procedió al resguardo del área y se otorgó el apoyo necesario a las autoridades de la zona.
Proyección Civil advirtió que en Chiapas continuarán las lluvias fuertes e intensas durante las próximas horas, principalmente por el paso de la onda tropical No. 13.
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Se esperan lluvias fuertes en las regiones Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Selva Lacandona, así como lluvias ligeras en el resto del territorio estatal.
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