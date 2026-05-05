Culiacán. - Tres personas semidesnudas y con huellas de golpes fueron reportadas por automovilistas caminando por la carretera México-Nogales, con dirección a la comunidad de El Habal en Mazatlán. Se presume que se trata de empleados de la Secretaría de Bienestar Federal reportados como desaparecidos.

El sábado pasado se conoció que, en la sindicatura de El Recodo, tres Servidores de la Nación que desarrollaban diversas actividades habían desaparecido, por lo que se inició una búsqueda por esa zona.

Lee también Una mujer y su hija de 8 años son halladas sin vida en una vivienda en Oaxaca de Juárez; investigan posible suicidio

Desde el lunes pasado, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron un intenso operativo de búsqueda de tres Servidores de la Nación reportados como desaparecidos en la zona de El Recodo, en Mazatlán, sin lograr localizarlos.

Las tres personas del sexo masculino, los cuales solo vestían ropa interior, fueron auxiliados y trasladados a un hospital para recibir atención médica ya que presentan lesiones, sin que se conozca que se trata de los empleados federales.

Hasta el momento las autoridades no han divulgado sus identidades y ni certificado que se trata de los empleados desaparecidos.

afcl/LL