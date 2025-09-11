Culiacán.- Una segunda inundación sufrieron comunidades rurales de los municipios de Ahome y Guasave, donde se cortó una carretera, se amplió un socavón en el dren Joaquín y decenas de viviendas resultaron afectadas, por lo que los cuerpos de auxilio y del ejército volvieron a intervenir para brindar apoyo a las familias.

A solo cinco días de que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN3, en su fase de activación de refugios temporales, se han alojado más de 250 personas en las áreas afectadas por la tormenta tropical Lorena en los municipios del norte del estado, sobre todo Ahome, Guasave y Juan José Ríos.

Las autoridades del municipio de Ahome contabilizaron 60 nuevas viviendas afectadas por inundaciones en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, en algunas el nivel del agua superó los 50 centímetros, por lo que las familias perdieron sus enseres.

El Instituto Estatal de Protección Civil desplegó operativos de ayuda y control a causa de la ruptura de la carretera que conecta las comunidades de la Bolsa de Tosilibamo, Huacaporito Jitzamuri, derivado que el caudal del agua se elevó a causa de las intensas lluvias.

Foto: Especial

Antonio Menéndez de Llano, presidente municipal de Ahome, dijo que la sindicatura de San Miguel y la comunidad del Guayavo son las zonas más afectadas por las nuevas lluvias que se registraron con gran intensidad.

Sobre el corte a la carretera a causa del fuerte caudal que se formó, se están colocando camiones de volteo y retroexcavadoras para rehabilitar los cruces en forma provisional, en espera que las autoridades presupuesten su reparación.

En el municipio de Guasave, las autoridades esperaban que los niveles del agua bajen para reparar el socavón que se formó en el dren Joachin y en forma sorpresiva nuevas precipitaciones pluviales ampliaron el diámetro de este.

afcl/LL