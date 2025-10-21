Este martes arribó al puerto de Mazatlán, el crucero Royal Princess, convirtiéndose en la embarcación número 75 en llegar a costas sinaloenses durante el presente año, señaló Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.

Con ello, destacó, el turismo de cruceros continúa consolidándose en la entidad, registrando ya una derrama económica superior a los 446 millones de pesos.

“Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa en México, gracias a su oferta turística diversa, su reconocida gastronomía y la calidez de su gente. Esto lo ha convertido en una parada obligada para los cruceros internacionales, cuyos pasajeros buscan disfrutar de sus playas, atractivos turísticos y sabores únicos”, destacó Sosa Osuna.

El Royal Princess transporta a bordo a 3 mil 600 pasajeros, sumando así más de 283 mil visitantes que han llegado este año a través de cruceros turísticos.

Durante su estancia, los viajeros nacionales e internacionales recorrieron la ciudad a bordo de las tradicionales “pulmonías” —vehículos abiertos típicos de Mazatlán—, explorando tanto los principales puntos turísticos de la ciudad como algunas zonas rurales.

Con la llegada constante de cruceros, Sinaloa se fortalece como uno de los destinos de playa más atractivos del país, ofreciendo a sus visitantes experiencias únicas como la gastronomía marina local, el buceo con tiburones y la interacción con lobos marinos, entre otras actividades.

