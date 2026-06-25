Oaxaca.— Una magistrada del Poder Judicial de Oaxaca dejó en libertad a un profesor de la Secundaria Jaime Torres Bodet, acusado de abuso sexual contra dos adolescentes de 13 años de edad e imputado por el delito de pederastia.

El docente, identificado como J. M. J. S., fue detenido y vinculado a proceso por un juez, también se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, su abogado impugnó esta resolución bajo el argumento de que el periodo establecido de un mes para su defensa era insuficiente.

Alba Osorio Velasco, magistrada de la Sala Penal, revocó la vinculación a proceso al profesor y le retiró la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el hombre quedó en libertad.

Hasta ahora hay tres denuncias penales contra el maestro de la secundaria ubicada en Santo Domingo de Tehuantepec. Dos adolescentes acusaron al profesor de pederastia y una más por el delito de acoso sexual.

Ayer, familiares de una de las víctimas e integrantes de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, afirmaron que las víctimas son más de 10 adolescentes.

Denunciaron irregularidades, omisiones institucionales y actos de presunto maltrato por parte de autoridades relacionadas con la atención del caso, situación que, aseguran, afecta el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas afectadas.

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En particular, acusaron a Citlali Cortés Villalobos, funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres de Juchitán de Zaragoza, de pedir a la familia 47 mil pesos por la atención a su hija y por negar que la víctima y testigos rindieran declaración, bajo el argumento de que sus testimonios no eran necesarios.

La carpeta de investigación por el delito de pederastia en contra del profesor fue judicializada por la Fiscalía General de Oaxaca el 6 de diciembre de 2025, bajo la causa penal 571/2025.

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