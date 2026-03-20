Puebla.— La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, afirmó que la labor que realiza esta institución es para cambiar vidas y tocar corazones, y agregó que las acciones desplegadas han permitido “ir más allá de lo asistencialista” y dar un sentido más humanista y sensible al trabajo que se realiza en beneficio de los poblanos.

Ejemplo de ello es la creación del Centro Poblano de Salud Mental Integral (Ceposami) que en tan sólo cinco meses ha brindado más de 5 mil atenciones a niños y adolescentes en favor de su salud física así como emocional.

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, afirmó que la salud mental es prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, razón por la que el Ceposami se ha convertido en un modelo a seguir en el país.

En su mensaje en el primer informe de Ceci Arellano, la directora del DIF nacional reconoció la labor en conjunto, ya que dicha sinergia consolidó acciones destinadas a grupos vulnerables. “El lema Por amor a las familias se convierte en acción de gobierno cuando reafirmamos el compromiso a quienes más lo necesitan.

Antes, Ceci Arellano consideró que con la próxima construcción de la Casa de Maternidad ninguna mujer estará abandonada.

Asimismo, aseguró que con la llegada del Instituto de Bienestar Animal (IBA) al organismo, motivo por el que se construye la Célula de Bienestar Animal para ayudar a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato, se refrenda el compromiso con ellos como parte de la familia.

Adelantó que está en proceso la edificación de un tercer centro gerontológico, al poniente de la capital, donde se brindarán servicios para alrededor de 700 abuelitas y abuelitos, lo que se suma a la apertura de Casa del Abue Sur, que atiende a más de 400 adultos mayores.

En su informe, Ceci Arellano destacó que se convirtieron más de mil desayunadores escolares fríos a calientes en beneficio de 69 mil estudiantes de nivel básico.

También habló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien comentó que desde la óptica del DIF, el humanismo es el amor, es la ética, es la solidaridad, es el acompañamiento, es la protección, es la seguridad, es la justicia, es el trato, es la diferencia.

Afirmó que en Puebla es fundamental la coordinación entre la Federación y el estado, por ello se trabaja de manera articulada para combatir la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad.

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