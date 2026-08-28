Puebla.— La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se incorporó al Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, con su Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS), alianza que reúne a nueve de las principales instituciones académicas y científicas del país para desarrollar proyectos de cómputo de alta velocidad.

La alianza tecnológica permitirá conectar la infraestructura de supercómputo de las instituciones mediantes redes de alta velocidad, con el objetivo que miles de procesadores trabajen de manera paralela y resuelvan en horas o días problemas que, con equipos convencionales, podrían requerir meses o años, explicó Miguel Ángel Peña Azpiri, director del LNS.

El proyecto lo encabeza la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), así como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad de Sonora (Unison).

“Durante un año se trabajó para reunir a los centros de datos de supercómputo más importantes del país. Es un esfuerzo que puso de lado los intereses particulares sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México”, dijo Peña Azpiri.

Entre las áreas que podrían beneficiarse del trabajo de las supercomputadoras están la oceanografía, el estudio de metales, la búsqueda de pozos petroleros, el análisis de terremotos, la modelación climática vinculada a la agricultura y elaboración de fármacos.

El LNS de la BUAP cuenta con más de 10 años de operación y durante ese periodo ha participado en más de 500 proyectos científicos en campos como Física Computacional de Materiales, Nanociencia, Astrofísica y Química.

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