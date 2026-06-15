Cuernavaca, Mor. - Un juez federal otorgó una suspensión de plano a Rodolfo Adame Sotelo, alias “Don Ramón”, identificado por el Gobierno Federal como el máximo líder de la célula criminal Los Linos. El fallo judicial frena de manera inmediata cualquier orden o procedimiento de extradición fast-track que pretenda entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos.

El amparo promovido por el líder delictivo va dirigido contra actos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol y los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, y Seguridad y Protección Ciudadana. El quejoso acusa una estrategia para ejecutar su traslado internacional de forma administrativa y fuera de procedimiento, violando su derecho constitucional de audiencia.

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“Don Ramón” fue capturado la primera semana de mayo pasado en el municipio de Yautepec junto a siete integrantes de su estructura operativa. Los reportes de inteligencia militar ubican a esta organización con origen en el estado de Guerrero, pero con un amplio control territorial y financiero consolidado en los municipios morelenses de Tlaltizapán, Jiutepec, Cuernavaca y el propio Yautepec.

La resolución del juzgado federal ordena a las autoridades carcelarias y ministeriales mantener al detenido en el centro de reclusión donde actualmente se encuentra y ponerlo a disposición exclusiva de ese órgano jurisdiccional en lo que respecta a su libertad personal. El Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ya fue notificado del mandato y rindió el informe justificado correspondiente.

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