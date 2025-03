Una joven del municipio de Tizimín, en Yucatán, exhibió a un agente de la Policía Municipal, a quien denunció por acosarla a través de mensajes de WhatsApp.

En redes sociales, la joven de nombre, Aracelly compartió que sufre acoso por parte del agente Cecilio Alejandro Padilla Chay, quien la hostiga porque supuestamente le "perdonó" una infracción de tránsito, un día que la joven salió en su moto y olvidó llevar el casco.

"Dónde puedo acudir para poder quitarme de encima a un acosador y no puedo ir a la policía por qué él es uno. Salí a las prisas sin casco y me detuvo, me pidió mi número celular y me dio la oportunidad de irme; empezó a mandarme mensajes y acosarme", relató.

Mensajes del policía donde acosa a la joven yucateca (21/03/2025). Foto: Especial

"Ya no sé qué hacer, le dije que lo delataría y borró los mensajes, pero los alcancé a capturar", agrega la joven, quien compartió varias capturas de pantallas.

"Lo publico con mi perfil real, no tengo nada que ocultar, espero que el presidente se dé cuenta de qué tipo de enfermos tiene como policías", concluyó Aracelly.

Hasta el momento, la corporación municipal no ha emitido algún posicionamiento oficial sobre este asunto.

